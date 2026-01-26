Central Córdoba va por la recuperación en su visita a Atlético Tucumán

Tras la caída en el debut, el Ferro enfrenta al Decano por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Central Córdoba afrontará esta noche una nueva presentación en el Torneo Apertura, cuando visite a Atlético Tucumán desde las 22.15 en el Estadio Monumental José Fierro, en el marco del duelo interzonal correspondiente a la segunda fecha. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, luego de caer en sus respectivos debuts.

El Ferroviario no pudo arrancar con el pie derecho y perdió 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en el Madre de Ciudades, en un encuentro que marcó el inicio del ciclo de Lucas Pusineri como entrenador del conjunto santiagueño. Más allá del resultado, el DT dejó un mensaje optimista al señalar que la producción del equipo, el esfuerzo y las situaciones de gol generadas invitan a la ilusión para lo que viene.

En ese contexto, Central Córdoba buscará dar un paso adelante en Tucumán y conseguir sus primeros puntos en el certamen, apuntando a sostener lo bueno mostrado en el debut y mejorar la eficacia en los metros finales.

Del otro lado estará un Atlético Tucumán que también llega golpeado. El equipo dirigido por Hugo Colace cayó ante Independiente Rivadavia en un partido cargado de incidencias, que se demoró por una fuerte tormenta y un corte de luz, y que terminó envuelto en polémica por un gol fantasma de Alejo Osella que selló el 2-1 final. Con ese resultado, el Decano cumplió un año sin ganar como visitante.

El duelo promete ser intenso, con dos equipos urgidos por la victoria y necesitados de confianza en este inicio del torneo.

Datos del partido

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: Monumental José Fierro