Furor por Santiago Ascacíbar en Boca: revisión médica y firma de contrato

Santiago Ascacíbar es el segundo refuerzo de Boca en este mercado de pases. Tras negociaciones intensas pero resueltas con rapidez por la prioridad que tomó la operación, el Xeneize llegó a un acuerdo con Estudiantes y este martes el mediocampista se realizó la revisión médica en medio de una multitud de camisetas azul y oro.

La tercera oferta fue la vencida. En Brandsen 805 ajustaron números y mejoraron la propuesta por el 80% del pase del capitán del Pincha, quien contaba con aval institucional para encarar un nuevo desafío. A la espera de cifras oficiales, la información indica que Boca desembolsó cerca de 4 millones de dólares por ese porcentaje, con un detalle clave: el jugador resignó el 15% de lo que le correspondía y una deuda que mantenía Estudiantes.

La búsqueda de un volante dinámico, con llegada al área y perfil más ofensivo, venía de arrastre en Boca. La lesión del tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia —que será operado— aceleró definitivamente la negociación y colocó a Ascacíbar como objetivo prioritario.

“No descubrimos nada con decir que Ascacíbar tiene jerarquía y personalidad, y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, en un grupo que compite en la alta competencia. Nadie tiene asegurado su lugar”, expresó Claudio Úbeda, DT del Xeneize, tras el triunfo ante Deportivo Riestra en el debut.

El Ruso fue titular el viernes en el 1-1 de Estudiantes ante Independiente y, tras el encuentro, se lo vio visiblemente emocionado en la zona de vestuarios, en un gesto leído como despedida del club con el que mantiene un fuerte sentido de pertenencia. Cuatro días después, su arribo al cuadro azul y oro quedó confirmado.

En paralelo, Boca y Estudiantes cerraron una transferencia cruzada por Brian Aguirre. Pedido por Eduardo Domínguez ante la inminente salida de Edwin Cetré, el extremo dejará La Bombonera a préstamo, con opción de compra por un alto porcentaje de la ficha.