Boca quiere confirmar su buen inicio en el Apertura en su visita a Estudiantes en La Plata

El Xeneize y el Pincha se enfrentan en La Plata apenas un día después de que Boca oficializara la compra del pase de Santiago Ascacíbar, ex capitán de Estudiantes. Se juega desde las 22.15, con Pablo Echavarría como árbitro, y el mediocampista no estará en ninguno de los dos equipos.

El destino armó un cruce especial en La Plata. Boca y Estudiantes se medirán en UNO por el Torneo Apertura, justo después de que el club de la Ribera cerrara la llegada de Santiago Ascacíbar, una operación que sacudió el mercado y calmó, en parte, las críticas hacia Juan Román Riquelme por el debut sin refuerzos. En las últimas horas también se sumó Ángel Romero, mientras el equipo sigue buscando dos delanteros más.

El conjunto de Claudio Úbeda intentará mejorar lo hecho ante Riestra en la Bombonera, aunque con pocos cambios. El único será obligado: Alan Velasco sufrió un esguince en la rodilla izquierda y estará fuera alrededor de dos meses. Su reemplazo no está definido: Brian Aguirre era el natural, pero arregló su llegada, justamente, a Estudiantes. Kevin Zenón asoma como opción, aunque con poco rodaje; con Lucas Janson como fija por la falta de delanteros (lesionados Cavani, Giménez y Merentiel), no se descarta que el ex Vélez se abra y deje el centro del ataque al juvenil Íker Zufiaurre.

Además del ‘9’ goleador de Reserva, Boca concentró a Tomás Aranda, Gonzalo Gelini y Leonel Flores, tres promesas de Boca Predio que podrían debutar en Primera en La Plata. Del otro lado, Estudiantes llega tras empatar con Independiente en Avellaneda y afrontará la sensible baja de su capitán. Eduardo Domínguez rearmará el mediocampo con Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Cristian Medina, mientras mantiene la duda en el lateral izquierdo entre Gastón Benedetti y Eros Mancuso.

Probables formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.