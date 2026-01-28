VIDEO | Imprudencia extrema: se arrojaron desde el Puente Carretero al Río Dulce en plena crecida

Un grupo de jóvenes fue grabado cuando se arrojaba al cauce del Río Dulce, pese a la fuerte crecida. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron repudio por el riesgo extremo que implican.

Hoy 14:11

Un grave acto de negligencia quedó registrado en las últimas horas en el Puente Carretero, donde al menos cinco jóvenes se lanzaron al Río Dulce en medio de la crecida constante que mantiene en alerta a las autoridades provinciales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los videos fue enviado por lectores a Diario Panorama y muestra cómo los jóvenes se cuelgan de la estructura exterior del puente, se paran sobre la baranda y se arrojan al vacío, mientras uno de ellos filma la secuencia. Tras el salto, nadan hasta la orilla.

La escena causó una fuerte indignación social, no solo por el peligro que representa, sino porque los propios protagonistas viralizaron el contenido a modo de burla en redes sociales.

En la publicación, acompañaron las imágenes con el texto: “Todo Santiago está con miedo de la creciente” y luego “los pibes:…”, en alusión irónica al contexto de alerta que atraviesa la provincia.

Vecinos y usuarios expresaron su repudio, advirtiendo que este tipo de conductas puede terminar en tragedia, tanto por la altura del puente como por la fuerza del agua en un momento crítico del cauce.

Para tener en cuenta: alerta por la crecida del Río Dulce

Mientras ocurren estos hechos, el Río Dulce continúa en alerta naranja debido al aumento sostenido del caudal erogado desde el Dique Frontal.

Según datos oficiales, el martes la erogación era de 816 m³/s y este miércoles, cerca de las 11, el caudal liberado superó los 850 m³/s, incrementando el riesgo en zonas ribereñas.

Las autoridades reiteraron el pedido a la población de no ingresar al río, respetar las recomendaciones y mantenerse informada por canales oficiales, ya que la situación es dinámica y puede agravarse.