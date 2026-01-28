Ingresar
Riestra y Defensa y Justicia se miden en busca de su primer triunfo en el Torneo Apertura

Se enfrentan este jueves desde las 17.00 por la segunda fecha, en un cruce clave para empezar a acomodarse en la tabla.

Hoy 07:00

Deportivo Riestra será local ante Defensa y Justicia desde las 17 en el estadio Guillermo Laza, con la necesidad de levantar cabeza luego de un debut con derrota. El Malevo cayó 1-0 ante Boca en La Bombonera, dejó una imagen ordenada en defensa, pero pagó caro una jugada de pelota parada y se quedó con las manos vacías. Ahora, buscará hacerse fuerte en casa, donde suele incomodar a todos, para sumar sus primeros puntos en el campeonato.

El equipo dirigido por Gustavo Benítez sabe que el inicio del torneo es determinante y que sumar en su cancha puede marcar el rumbo. Con cero puntos en la tabla, el desafío pasará por mejorar en ofensiva, sostener la intensidad y aprovechar cada situación ante un rival que propone juego y posesión. El Guillermo Laza volverá a ser un escenario caliente, ideal para un Riestra que apunta a consolidarse en Primera.

Del otro lado estará Defensa y Justicia, que llega tras empatar 0-0 con Aldosivi en la primera jornada. El conjunto de Mariano Soso mostró pasajes de buen fútbol y dominio territorial, pero le faltó contundencia en los metros finales. Por eso, este compromiso aparece como una oportunidad clara para ir por los tres puntos y empezar a escalar posiciones.

El Halcón de Varela mantendrá su identidad: presión alta, movilidad y búsqueda constante del arco rival, aunque deberá adaptarse a un reducto chico y exigente. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports.

