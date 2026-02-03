Indagaron al empresario Ramiro Petros por una millonaria estafa y amenazas

Siguiendo la estrategia de la defensa, el empresario se abstuvo de declarar ante la fiscalía. El acusado estuvo asistido por su nueva defensora, la Dra. Moira Curi.

Ramiro Petros, el empresario acusado de una estafa cercana a los 450 millones de pesos y de amenazas, fue indagado por la fiscal Jacobo, en el marco de una causa que continúa bajo secreto parcial.

Petros fue detenido días atrás tras arribar al país por el aeropuerto internacional de Ezeiza, procedente de Miami, Estados Unidos, donde se encontraba al momento de avanzar la investigación judicial en su contra.

Durante la audiencia, el acusado estuvo asistido por su nueva defensora, la Dra. Moira Curi, luego de la renuncia de sus anteriores abogados, Arges y Lindow. Siguiendo la estrategia de la defensa, el empresario se abstuvo de declarar ante la fiscalía.

Mientras tanto, Petros continuará detenido, en tanto el Ministerio Público Fiscal sigue recolectando elementos probatorios para avanzar con las imputaciones por estafa y amenazas, delitos que podrían agravarse conforme avance la causa.