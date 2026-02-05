Sorteo: participá y ganá kits exclusivos para el Carnaval de La Sala Summer

Este domingo 8 de febrero, Santiago del Estero vibra al ritmo de “El Verdadero Carnaval”, y vos puedes empezar a vivirlo desde hoy participando por combos de vaso, gorra y remera. Enterate cómo participar.

Hoy 09:37

La cuenta regresiva para “El Verdadero Carnaval” ya empezó y, en la previa de una de las fiestas más esperadas del verano, El Carnaval de La Sala Summer lanzó un nuevo sorteo de kits exclusivos para que el público empiece a palpitar la gran noche desde ahora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El premio incluye una remera, una gorra y un vaso oficial del evento, pensados para vivir el carnaval con todo el color y el espíritu de la fiesta. Para participar del sorteo, los interesados deberán cumplir con las condiciones detalladas en el video publicado en el Instagram oficial de Diario Panorama.

El gran festejo se realizará este domingo 8 de febrero, desde las 19 horas, en La Sala Summer, el imponente predio ubicado sobre la colectora del barrio Autonomía, pegado a Diarco, con acceso rápido y cómodo para el público. La propuesta combina música en vivo, gastronomía y clima carnavalero en una jornada pensada para disfrutar a pleno.

La grilla artística será uno de los grandes atractivos de la noche. La Banda de Carlitos junto a Eugenia Quevedo y Damas Gratis encabezarán “El Verdadero Carnaval”, prometiendo un show explosivo con lo mejor del cuarteto y la cumbia. También subirán al escenario Chili Fernández y La Guaracha Santiagueña de Dany Hoyos, completando una noche cargada de ritmo y baile.

Así es un kit exclusivo de

Además del espectáculo musical, el evento contará con sector general y sector VIP, ocho barras con bebidas, baños distribuidos en distintos puntos del predio y un amplio espacio de estacionamiento, pensado para garantizar comodidad y seguridad a los asistentes.

La experiencia se completa con La Ruta de los Food Trucks, que ofrecerá una variada propuesta gastronómica, ideal para llegar temprano y vivir el carnaval desde el primer momento, ya sea con amigos o en familia.

Cabe recordar que, días atrás, La Sala Summer también lanzó un sorteo de entradas junto a Diario Panorama, una iniciativa que forma parte de las acciones especiales que acompañan la llegada de “El Verdadero Carnaval” y que continúa generando expectativa entre el público.

Te recomendamos: La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo y Damas Gratis encabezan “El verdadero Carnaval” este domingo

Las entradas anticipadas ya están disponibles a $17.000 el sector general y $25.000 el sector VIP. Pueden adquirirse en Drugstore Lugus (Víctor Yunes 1257, barrio Siglo XIX), SC Bebidas (Francisco Viano 39), Lugones 24 hs. (Pedro León Gallo 1685), A+ Santiago (Independencia 227), en cualquiera de las 12 sucursales de Drugstore LM de Santiago y La Banda, o contactándose con Santiago al 11 6903-5774.

Con música en vivo, un predio preparado para miles de personas y premios exclusivos en juego, “El Verdadero Carnaval” promete ser una de las noches más inolvidables del verano santiagueño.

Este domingo, el ritmo, la fiesta y el espíritu del carnaval se viven en La Sala Summer.