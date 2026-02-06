Cuántos partidos se perderá Exequiel Zeballos en Boca tras su lesión muscular

El santiagueño sufrió un desgarro grado II-III y estará entre 30 y 45 días afuera. El Xeneize pierde a una de sus mejores cartas ofensivas en un tramo cargado de partidos.

La lesión de Exequiel Zeballos golpea fuerte a Boca en un momento sensible del calendario. El parte médico confirmó un desgarro grado II-III en el bíceps femoral izquierdo, sufrido en la práctica del miércoles, y el delantero estará entre 30 y 45 días fuera de las canchas. En su mejor momento futbolístico, el santiagueño quedará marginado, como mínimo, de seis partidos y podría perderse hasta nueve si la recuperación se extiende.

La jornada fue negativa para el Xeneize, que además perdió a Ander Herrera por una ruptura fibrilar de grado I. En el caso del Chango, la lesión se produjo en un ejercicio de uno contra uno: sintió un pinchazo fuerte, abandonó el entrenamiento y horas después se confirmó el diagnóstico. Su ausencia se suma a una delantera golpeada por molestias físicas, lo que deja a Claudio Úbeda con alternativas limitadas de cara a los próximos compromisos.

Para el duelo inmediato ante Vélez, el reemplazante saldrá entre Kevin Zenón e Iker Zufiaurre, mientras que el juvenil Gonzalo Gelini aparece como opción para el sector derecho. Aunque Miguel Merentiel y Edinson Cavani ya trabajan a la par y podrían volver a la convocatoria, Milton Giménez, Lucas Janson, Alan Velasco y Carlos Palacios siguen en recuperación.

Los partidos que Zeballos se perdería con Boca

• vs. Vélez (V) – 8 de febrero

• vs. Platense (L) – 15 de febrero

• vs. Racing (L) – 20 de febrero

• vs. Gimnasia de Chivilcoy (N) – 24 de febrero

• vs. Gimnasia de Mendoza (L) – 28 de febrero

• vs. Lanús (V) – 4 de marzo

Si la evolución no es la esperada, también podría ausentarse ante Central Córdoba, San Lorenzo y Unión, estirando su regreso recién para la segunda mitad de marzo. Boca pierde desequilibrio, velocidad y uno de sus jugadores más determinantes en el uno contra uno en un tramo clave de la temporada.