Con Zeballos y Herrera lesionados, Úbeda probó un equipo inédito para enfrentar a Vélez

Las lesiones vuelven a encender las alarmas en Boca y condicionan el armado del equipo en este 2026. Las ausencias se transformaron en una preocupación constante para el Xeneize y atentaron contra la posibilidad de darle continuidad a un once titular, situación que llevó a Claudio Úbeda a ensayar una formación inédita de cara al cruce ante Vélez por el Torneo Apertura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En cuestión de horas, Boca perdió a dos piezas importantes como Ander Herrera y Exequiel Zeballos, lo que obligó al cuerpo técnico a rearmar el equipo para seguir en competencia. Con ese panorama adverso, el entrenador tuvo que ajustar nombres y esquema.

Te recomendamos: Boca avanza por Edwin Cetré y Estudiantes ya tomó una decisión

En la práctica formal de fútbol de este jueves por la tarde, Úbeda decidió modificar el dibujo táctico. Dejó atrás el 4-3-3 y apostó por un 4-4-2, con cambios puntuales para reforzar la mitad de la cancha y ganar equilibrio.

En lugar de los lesionados ingresaron Milton Delgado y Kevin Zenón, dos futbolistas que le dieron mayor presencia en el mediocampo y nuevas variantes al funcionamiento colectivo. La intención fue poblar esa zona y compensar las bajas sensibles.

En ofensiva, el DT probó con una dupla inédita: Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. El juvenil se ganó su lugar por los buenos rendimientos ante Estudiantes y Newell’s, mientras que el uruguayo ya dejó atrás su desgarro y se perfila para volver a ser titular.

El posible equipo titular de Boca ante Vélez

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel.