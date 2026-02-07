Con el Changuito Zeballos en la lista, todas las bajas de Boca para visitar a Vélez

Pese a que recuperó a Merentiel y Cavani, la plaga de lesionados no merma en el Xeneize y habrá siete ausencias para visitar el Amalfitani.

Hoy 12:34

Las lesiones no le dan tregua a Boca en este inicio de temporada. La seguidilla de ausencias se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Claudio Úbeda, que fecha tras fecha se ve obligado a rearmar el equipo por bajas de peso.

Este domingo, ante Vélez en el José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, el Xeneize tendrá siete futbolistas importantes fuera de la lista de convocados, pese a las vueltas de Miguel Merentiel y Edinson Cavani. A continuación, el detalle de cada caso.

La ausencia más reciente y sensible es la de Exequiel Zeballos. El “Changuito” atraviesa un gran momento futbolístico, pero sufrió una lesión grado II-III en el bíceps femoral izquierdo, que demandará entre un mes y 40 días de recuperación.

Otro que volvió a caer es Ander Herrera. El mediocampista vasco sufrió una ruptura fibrilar en el recto anterior del muslo derecho, aunque en su grado más leve. Si la evolución es favorable, podría regresar en unos 21 días.

El caso de Milton Giménez es distinto. El delantero arrastra una pubalgia desde hace varios meses, que lo obligó a frenar en este arranque de 2026. Comenzó un tratamiento especial para evitar una cirugía, pero no tiene fecha de retorno.

También continúa afuera Lucas Janson, quien padece un desgarro grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. La lesión se confirmó antes del duelo ante Estudiantes y todavía le restan al menos dos semanas de rehabilitación.

En tanto, Alan Velasco sigue marginado por una distensión grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, lesión que sufrió tras un choque con Miguel Barbieri. El volante estará un mes más fuera de las canchas.

Otro nombre que aún no pudo debutar en este 2026 es Carlos Palacios, afectado por una sinovitis en la rodilla derecha. El cuerpo médico evalúa su evolución día a día y no hay plazos definidos para su regreso.

Por último, Rodrigo Battaglia fue operado esta semana por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. La recuperación lo mantendrá alejado de la competencia durante todo el primer semestre, con un plazo estimado de seis a ocho meses.

Con este panorama, Boca llegará a Liniers nuevamente condicionado por las lesiones, una problemática que se repite y condiciona el armado del equipo en este arranque del Torneo Apertura.