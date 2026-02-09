Super Bowl: Seattle Seahawks venció a New England Patriots y se proclamó campeón de la NFL

Convirtiendo puros goles de campo, los Seahawks derrotaron a los Patriots por 29-13 y se quedaron con el Super Tazón, que para los latinos será recordado como el de Bad Bunny.

08/02/2026

¿Fútbol o soccer? Un debate muy popular que se origina porque en Estados Unidos le llaman football al fútbol americano, en el que se traslada con las manos, y soccer al que se juega con los pies. Esta vez, en el Super Bowl LX, se puede decir que el debate quedó zanjado: a puras patadas, casi sin convertir touchdowns, Seattle Seahawks venció a New England Patriots por 29-13 y obtuvo su segundo súper tazón.

En este deporte, el pateador es importante y muchas veces es quien define los partidos, pero no es el que se suele destacar. Contra todo pronóstico, en el juego más importante de la temporada, esa figura tuvo un rol protagónico: durante más de tres cuartos, solo se anotaron goles de campo y el hombre pronto a transformarse en póster, Jason Myers, fue el encargado de convertirlos. Con precisión, embocó cuatro para que su equipo sacara distancia de 12-0 y dos más después de los touchdowns de AJ Barner y Nick Emmanwori, respectivamente.

Aunque los Patriots no se rindieron y llegaron a anotar dos touchdowns para meter presión, no les alcanzó para cortar la racha de siete años sin títulos (el último fue con Tom Brady, que se marcho de la franquicia y ganó uno más en Tampa Bay Buccaneers). Seguirán con seis conquistas al menos hasta la próxima temporada, en tanto que los Seahawks, ganadores en 2014, volvieron a saborear la gloria.

En este Super Bowl que también será recordado como el de Bad Bunny, quien se encargó del show de medio tiempo, invitó a Lady Gaga y Ricky Martin y generó millones de reacciones en las redes sociales, hubo más fútbol que fútbol americano.