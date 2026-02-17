Alexis Mac Allister podría protagonizar uno de los pases más polémicos en la historia de la Premier League

El mediocampista argentino dejaría el Liverpool tras el Mundial. Su cláusula de rescisión es de 85 millones de euros.

Hoy 15:35

El mercado de pases de la Premier League se sacudió en las últimas horas con una noticia de alto impacto: Alexis Mac Allister, actual mediocampista del Liverpool FC, es pretendido por el Manchester United, su clásico rival en el fútbol inglés.

Según informó el medio británico Daily Mirror, los Diablos Rojos planean realizar “una sorprendente oferta” por el futbolista argentino una vez finalizada la Copa del Mundo. La intención es reforzar el mediocampo con una figura consolidada y campeona del mundo, en un contexto deportivo que exige respuestas inmediatas.

Un antecedente que marca la polémica

La posible transferencia genera ruido por un dato histórico: no existe un traspaso directo entre Liverpool y Manchester United desde 1964. En aquel entonces, Phil Chisnall pasó del United al Liverpool por una suma cercana a las 25 mil libras esterlinas.

Desde entonces, la rivalidad entre ambos clubes, considerados los más grandes de Inglaterra, impidió cualquier negociación directa. Por eso, un eventual pase de Mac Allister rompería una barrera histórica de más de seis décadas.

Una operación compleja

Más allá del interés del United, la negociación no asoma sencilla. El contrato del ex Boca incluye una cláusula de rescisión de 85 millones de euros, cifra elevada para una institución que realizó fuertes inversiones en los últimos mercados.

Como alternativa, el United podría ofrecer una suma importante acompañada por la inclusión de algún futbolista propio como parte de pago, con el objetivo de destrabar la operación.

Mac Allister llegó al Liverpool a mediados de 2023 procedente del Brighton y se convirtió en una pieza clave. Desde su arribo fue determinante para la conquista de la Carabao Cup 2024 y la Premier League 2025.

Realidades opuestas y presión por resultados

El equipo dirigido por Arne Slot atraviesa una temporada irregular y marcha sexto en la Premier League con 42 puntos, en una campaña que pone en riesgo su clasificación a la próxima UEFA Champions League.

Por su parte, el Manchester United continúa inmerso en una crisis deportiva que se extiende desde hace más de una década y acumula casi 13 años sin conquistar la liga inglesa.

En ese escenario, el nombre de Mac Allister emerge como una apuesta fuerte para cambiar el rumbo. Sin embargo, la rivalidad histórica, el elevado costo y el contexto deportivo de ambos clubes convierten la posible transferencia en una de las novelas más calientes del mercado europeo.