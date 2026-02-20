Operativo de salud escolar en Fernández: Más de 250 niños completaron sus fichas médicas

En una jornada de trabajo articulado entre el Municipio de Fernández y el Hospital Zonal se facilitó el acceso a controles gratuitos en las instalaciones del Club Independiente. La intendente Yanina Iturre y la concejal Marta Santillán supervisaron el despliegue.

Hoy 16:48

Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, la ciudad de Fernández vivió una jornada de intensa actividad sanitaria. En las instalaciones del Club Independiente, se llevó a cabo un masivo operativo de salud destinado a la confección de la ficha médica escolar, requisito indispensable para los alumnos de todos los niveles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa, que surgió del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Fernández y el Hospital Zonal "Dr. Rudecindo del Valle Cazzaniga", logró dar respuesta a una gran demanda estacional. Según datos oficiales, al finalizar la jornada se registraron más de 250 atenciones, que incluyeron controles pediátricos, odontológicos, enfermería y actualización del calendario nacional de vacunación.

Presencia institucional

Durante la mañana, la intendente Yanina Iturre recorrió los consultorios móviles y espacios de atención junto a la concejal Marta Santillán. Ambas funcionarias dialogaron con los profesionales de salud y con las familias presentes para interiorizarse sobre el desarrollo del operativo.

"Nuestra prioridad es que ningún niño o niña de Fernández se quede sin sus controles por falta de turnos o recursos. Este operativo busca aliviar la carga de las familias y garantizar que el ingreso a las aulas sea con salud", destacó la intendente Iturre durante su visita.

Fortalecimiento del sistema público

El éxito de la convocatoria radicó en la descentralización de la atención. Al trasladar el equipo del Hospital "Dr. Rudecindo del Valle Cazzaniga" al Club Independiente, se logró descomprimir la guardia del nosocomio y agilizar los trámites administrativos y médicos en un ambiente amplio y cómodo para los menores.

Desde la organización resaltaron el compromiso del personal sanitario y administrativo, quienes trabajaron a ritmo sostenido para cubrir la demanda de los más de 250 chicos que asistieron desde distintos barrios y zonas rurales aledañas.

Con estas acciones, el municipio de Fernández refuerza su política de acompañamiento a la educación y la prevención sanitaria, asegurando un inicio de clases ordenado y con cobertura médica para la comunidad educativa.