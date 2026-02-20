El Concejo Deliberante de La Banda tuvo su sesión preparatoria y designó sus autoridades

Se avanzó en la designación de autoridades.

Hoy 19:40

Este viernes 20 de febrero, en la sede del Concejo Deliberante de La Banda, se llevó a cabo la Sesión Preparatoria correspondiente al inicio del nuevo período legislativo.

Durante la jornada se avanzó en la designación de las autoridades que regirán el cuerpo durante el presente año. De esta manera, el Concejo Deliberante de La Banda, tendrá al concejal Miguel Montenegro, cómo presidente provisional durante el desarrollo de este nuevo periodo legislativo, entre otras autoridades establecidas para cumplir funciones específicas en las sesiones del 2026.

Asimismo, se estableció que los martes a las 9 h se realizarán las sesiones ordinarias y se avanzó en la integración de las distintas comisiones de trabajo, dando inicio formal al funcionamiento legislativo del año.

En este sentido, el viceintendente Gabriel Santillán, señaló: "La Sesión Preparatoria constituye una instancia clave para la organización institucional del Concejo, permitiendo ordenar su funcionamiento y planificar la labor legislativa que acompañará el desarrollo de la ciudad durante el 2026".

"En el día de hoy se dió inicio al calendario legislativo según lo establece la Carta Orgánica y el reglamento interno del HCD donde se reactiva la tarea legislativa en la ciudad de La Banda, quedando elegidas las autoridades del cuerpo legislativo y de la institución propiamente dicha"

"Es mucha la expectativa que tenemos para este año en avanzar con las desiciones legislativas que beneficien directamente a los vecinos y se de soluciones efectivas a las necesidades que hay en la ciudad", finalizó Santillán.