Podría estar en Santiago del Estero: buscan a un comerciante de 74 años desaparecido en Tucumán

Un hombre de 74 años es intensamente buscado luego de desaparecer en la ciudad de Famaillá, Tucumán. Se trata de Luis Bueso, comerciante del rubro oftalmológico, quien fue visto por última vez el jueves a las 15:17 cuando salió de su local ubicado en Belgrano 317.

Según indicaron sus familiares, el hombre abandonó el comercio y dejó las puertas abiertas, lo que generó preocupación inmediata. Al no responder llamados ni mensajes, radicaron la denuncia en la comisaría local.

Las cámaras de seguridad lo muestran aparentemente desorientado. Luego se lo ve subir a su automóvil, un Toyota Corolla blanco dominio AG 538 YO. Desde ese momento no se tienen novedades sobre su paradero.

Luis Bueso

Bueso es hipertenso y diabético. Además, dejó sus medicamentos en el local, lo que incrementa la inquietud de sus allegados. “Tuvo algunos episodios el año pasado en los que se perdía, pero estaba mejor”, explicó Nadia Bueso.

El hombre reside habitualmente en San Miguel de Tucumán, en la zona de Godoy Cruz y Mendoza, aunque también suele trasladarse a Tafí del Valle los fines de semana. La familia no descarta que pueda haberse desorientado y conducido hacia otra provincia, entre ellas Santiago del Estero.

Sus allegados solicitan colaboración a la comunidad. Cualquier información puede comunicarse a los teléfonos Andrea 381-5-014979 o Josefina 381-4-197753.