En vivo: Boca visita a Lanús en la Fortaleza con la obligación de ganar y salir del pozo

El Xeneize juega este miércoles a las 21 por el partido pendiente de la fecha 7. Viene golpeado y necesita sumar ante un Granate que llega en alza tras conquistar la Recopa Sudamericana.

Hoy 22:30
Ascacibar Boca festejo

Boca Juniors y Lanús se enfrentan este miércoles desde las 21.00 en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por el partido atrasado de la fecha 7 del Torneo Apertura. El equipo de la Ribera llega con la urgencia de dar un golpe sobre la mesa para dejar atrás su flojo presente, mientras que el Granate atraviesa días de euforia tras consagrarse en el plano internacional.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

