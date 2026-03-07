La recuperación de Zeballos: el Changuito puso primera y se reintegró a las prácticas de Boca

El delantero santiagueño dijo presente en el entrenamiento del Xeneize y puertas adentro confían en que pueda volver pronto a las canchas.

Hoy 15:11

Mientras continúan las conversaciones para renovar su contrato, Exequiel Zeballos avanza en su recuperación y vuelve a ilusionar a Boca Juniors con un regreso que podría darse para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Changuito, una de las figuras del equipo hasta su lesión informada el pasado 4 de febrero, continúa con la rehabilitación de su desgarro en el isquiotibial. En los últimos días comenzó a realizar trabajos con pelota, un paso importante dentro de su recuperación.

La vuelta, cada vez más cerca

Si bien aún le restan algunas semanas para volver a las canchas, en el club son optimistas y creen que el delantero podría estar disponible para el arranque del certamen continental, previsto para mediados de abril.

Incluso, dentro del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda no descartan que el atacante pueda sumar algunos minutos antes de esa fecha, dependiendo de cómo evolucione físicamente en los próximos entrenamientos.

El propio Zeballos compartió en su cuenta oficial de Instagram imágenes de los ejercicios que realizó en la práctica del viernes, en la que trabajó de manera diferenciada respecto del resto del plantel.

Mientras tanto, el equipo ya tiene la cabeza puesta en el clásico frente a San Lorenzo, luego de la contundente goleada frente a Lanús.

Boca también busca renovar su contrato

En paralelo a su recuperación, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme inició gestiones para extender el vínculo del delantero, que actualmente vence a fin de año.

Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial, ya que desde el club quieren conocer primero cuáles son las condiciones y pretensiones del futbolista y su entorno antes de presentar una propuesta formal.

La idea de Boca sería ofrecer una mejora salarial, una extensión del contrato y una cláusula de rescisión más alta, teniendo en cuenta que la actual está fijada en 20 millones de dólares.

La fecha clave en la negociación

Más allá de que la buena relación entre las partes y el deseo del futbolista de continuar en el club generan optimismo, en Boca buscan resolver la renovación antes del 1° de julio.

A partir de esa fecha, Zeballos quedaría habilitado para negociar libremente con cualquier club, una situación que el Xeneize pretende evitar asegurando la continuidad de uno de los jugadores más prometedores de su plantel.