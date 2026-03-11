Una automotriz china quiere entrar a la Fórmula 1 con una inversión millonaria

La empresa BYD, uno de los mayores fabricantes de autos eléctricos del mundo, analiza desembarcar en las competencias organizadas por la FIA y podría convertirse en la escudería número 12 de la Fórmula 1.

Hoy 16:05

La Fórmula 1 continúa proyectando cambios a futuro y podría sumar un nuevo protagonista en los próximos años. Según informó el medio económico Bloomberg, la automotriz china BYD analiza ingresar a las competencias de élite organizadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), entre ellas la máxima categoría del automovilismo.

La posibilidad surge en un contexto de transformación del campeonato, que para 2026 ya tendrá modificaciones importantes en el reglamento técnico y el ingreso de Cadillac, respaldado por General Motors, como undécima escudería. Sin embargo, la llegada de BYD podría ampliar aún más la parrilla y llevarla a 12 equipos, algo que la FIA no descarta si aparece un proyecto sólido.

El propio presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, reconoció que el mercado chino es uno de los grandes objetivos de expansión para la categoría. “Fue mi sueño durante los últimos años que los países importantes tengan presencia en la F1. Estados Unidos tendrá a General Motors y el próximo paso sería dar la bienvenida a un fabricante chino”, expresó en declaraciones al diario francés Le Figaro.

De todos modos, el ingreso a la Fórmula 1 implica superar un importante filtro económico. Según estimaciones publicadas por el diario británico The Sun, el proceso de incorporación requiere una inversión inicial cercana a los 470 millones de dólares, una cifra similar a la que desembolsó Cadillac para sumarse al campeonato.

La empresa BYD, con sede en Shenzhen, es uno de los gigantes globales de la industria de vehículos eléctricos y ha expandido su presencia a más de 70 países. Modelos como Atto 3, Dolphin, Seal y Seal U lograron gran aceptación en mercados como el europeo, mientras que la compañía también desarrolla buses eléctricos, camiones y tecnología de baterías de alto rendimiento.

Por ahora, el proyecto para ingresar al Gran Circo se encuentra en una fase exploratoria. Dentro de la compañía se analizan dos caminos posibles: crear una escudería desde cero o comprar alguno de los equipos actuales. En cualquier caso, la decisión final dependerá de un proceso de selección que la FIA describe como “largo y complejo”.

La noticia tomó fuerza en la previa del Gran Premio de China, que se disputará este fin de semana en Shanghái, y vuelve a poner sobre la mesa el crecimiento global de la Fórmula 1, que busca sumar nuevos fabricantes y consolidar su expansión en mercados clave como el asiático.