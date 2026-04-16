Grecia Colmenares genera controversia en Gran Hermano Generación Dorada

Tras la salida de Andrea del Boca, Grecia Colmenares se une a Gran Hermano Generación Dorada, generando controversia por sus exigencias y actitudes en el reality.

Hoy 23:44

Después de la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: Generación Dorada, la producción del reality decidió convocar a Grecia Colmenares con el objetivo de revitalizar la dinámica de la competencia, algo que se hacía necesario.

La actriz ha sido objeto de atención dentro de la casa más famosa del país debido a sus comentarios y comportamientos, que han suscitado diversas reacciones entre los concursantes. Sin embargo, en el programa LAM se mencionaron ciertas situaciones que podrían afectar negativamente la imagen de Grecia Colmenares.

Gabriel Fernández, ex productor de Bailando, compartió su experiencia con la actriz, señalando que no fue fácil trabajar con ella. “Era una famosa bastante intensa, sobre todo con las exigencias de diva que tenía, respecto a contratos y requerimientos absurdos”, afirmó el productor.

Fernández también reveló que Grecia Colmenares solicitaba que su camarín fuera pintado en colores marinos y que tuviera un chofer exclusivo a su disposición las 24 horas del día, lo que resultaba inviable por razones presupuestarias. “A veces, estas exigencias no se podían contemplar y eran locuras”, agregó.

Además, recordó momentos polémicos de su paso por el país durante el Bailando, incluyendo un incidente donde Grecia golpeó a José María Listorti en Este Es El Show. Denise Dumas, quien presentaba el programa, corroboró que el presentador no tuvo una buena experiencia y volvió a su hogar marcado por los golpes de la artista venezolana.

En la actualidad, Grecia Colmenares ha continuado captando la atención en la casa, donde algunos participantes han expresado su descontento con su presencia. Una de las concursantes más vocales ha sido Tamara Paganini, quien ha manifestado su cansancio ante la actitud de la celebrity.

Tamara ha criticado la postura casi espiritual que adopta Grecia, así como sus exigencias hacia los demás concursantes, afirmando que “está todo el tiempo con que 'hay que cuidar el agua', 'hay que hacer la cama así', 'uno tiene que tener buenos sentimientos porque la energía'. Es el Sai Baba, b..., dale. ¿Sabés el golpe de realidad que va a tener acá?”