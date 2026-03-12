Guerra en Medio Oriente: el petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril y preocupa a los mercados

La escalada militar tras los ataques iraníes impulsó un fuerte salto del crudo en las bolsas internacionales y reavivó el temor por el impacto global de la crisis.

Hoy 06:28

Los precios internacionales del petróleo registraron un fuerte aumento este jueves y se dispararon más de 9%, impulsados por la tensión en Medio Oriente tras nuevos ataques iraníes contra infraestructuras y embarcaciones en la región.

En el comercio asiático, el barril de Brent del Mar del Norte volvió a superar la barrera de los USD 100, cotizando en torno a USD 100,50. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, avanzaba 8,8% y se ubicaba en USD 94,92.

La suba se produjo a pesar de un acuerdo internacional para liberar reservas de crudo con el objetivo de moderar el impacto en los mercados energéticos.

En ese contexto, Estados Unidos anunció que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica, una medida destinada a contener el alza de los precios y estabilizar la oferta global.

La tensión se incrementó luego de que Irán se adjudicara el ataque contra barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, por donde circula una parte significativa del petróleo global.

Además, desde Teherán lanzaron una nueva advertencia en medio de la escalada geopolítica: “Esperen un barril de petróleo a 200 dólares”, en referencia a la posible evolución del precio del crudo si el conflicto en la región continúa intensificándose.