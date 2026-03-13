El agua sigue avanzando y tomando diversas zonas en Termas de Río Hondo

El agua avanza inexorablemente y ya tomó los barrios Agua Santa, Mercantil, 25 de Mayo y la zona de la feria del dique donde hay viviendas.

Hoy 11:57

Las lluvias de los últimos días, en especial en la zona de la cuenca Salí – Dulce, provocó que el nivel del embalse de Termas de Río Hondo se elevara casi 4 metros sobre el nivel de seguridad, por lo que desde la noche del jueves se superó el récord histórico que se había registrado en abril de 2017.

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El agua ya desbordó y tomó los barrios Agua Santa, Mercantil, 25 de Mayo y la zona de la feria del dique donde hay viviendas.

Desde diversos organismos, tanto provinciales y municipales, se encuentran trabajando para tratar de evitar o minimizar inconvenientes, como así también para asistir a quienes ya se vieron afectados por las crecidas.

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En Termas de Río Hondo se encuentran trabajando en el relevamiento por los barrios para conocer las necesidades y eventualmente evacuar a quienes lo requieran.

Pasadas las once de la mañana de este viernes, dos familias fueron evacuadas desde Uriarte y Avenida Costanera, del barrio Usina, las que fueron trasladadas hasta el centro de evacuados que se ubicó en el viejo hospital, ubicado en Buenos Aires entre Güemes y Antonino Taboada.

Si bien durante la noche y madrugada hubo otras familias afectadas, las mismas decidieron autoevacuarse en viviendas de familiares.