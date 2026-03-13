Desde Las Termas, Noticiero 7 mostró el impacto del avance del Río Dulce

Un equipo periodístico del canal realizó un móvil en vivo desde la ciudad y recorrió sectores donde el agua ya alcanzó parques y zonas cercanas a viviendas, reflejando la preocupación de los vecinos.

Hoy 15:06

La situación en la ciudad de Las Termas de Río Hondo genera una fuerte preocupación debido al importante incremento del caudal del Río Dulce, que provocó desbordes en distintos sectores urbanos. El fenómeno se produce tras la gran cantidad de agua derivada desde el Dique Frontal, que actualmente supera los 1.700 metros cúbicos por segundo.

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Desde la ciudad turística, el periodista Marcelo Díaz informó en vivo para Noticiero 7 que el panorama comenzó a agravarse desde la jornada de ayer y continúa durante este viernes con un aumento sostenido del nivel del agua.

El móvil se ubicó en uno de los laterales de la ciudad, en la zona posterior a la Feria del Lago, donde el desborde del río ya alcanzó espacios públicos. En el lugar, un parque infantil quedó completamente cubierto por el agua, con hamacas y bancos prácticamente tapados por la creciente.

Las imágenes muestran la fuerza de la correntada en una zona urbanizada, ubicada a unos 70 u 80 metros de la Ruta Nacional 9, una de las principales vías de circulación de la ciudad. Si bien el agua todavía no ingresó a las viviendas, muchos vecinos manifestaron su preocupación ya que las casas están construidas apenas entre 50 y 70 centímetros por encima del nivel actual del río.

De continuar el aumento del caudal, el riesgo de que el agua llegue a las viviendas podría incrementarse.

Según información brindada por la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo, al menos dos barrios registran evacuaciones preventivas de vecinos debido al avance del agua. En paralelo, comerciantes de la zona afectada decidieron cerrar sus locales y retirar mercadería ante la posibilidad de mayores inundaciones.

El desborde comenzó a evidenciarse desde las primeras horas de la mañana de ayer y con el paso de las horas el panorama se fue agravando, hasta llegar a la situación actual.

A este escenario se suma la inestabilidad climática. El cielo permanece parcialmente nublado en la ciudad y existe la posibilidad de nuevas lluvias. Además, en la provincia de Tucumán el pronóstico anticipa precipitaciones importantes durante el fin de semana, lo que podría incrementar aún más el caudal del río.

Por el momento, las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación y trabajan en tareas preventivas, mientras crece la preocupación de los vecinos ante un escenario que podría agravarse si continúan las lluvias en la región.