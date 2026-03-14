A ocho años del histórico triunfo de River ante Boca en la final de Mendoza por la Supercopa Argentina

El Millonario vencía al Xeneize por 2-0 en Mendoza el 14 de marzo en la primera de las finales que jugarían en 2018. Nueve meses después se volverían a cruzar en Madrid.

Hoy 09:39

Este 14 de marzo se cumplen ocho años de la final de la Supercopa Argentina 2018, cuando River Plate derrotó 2-0 a Boca Juniors en Mendoza, en un partido que marcó otro hito en la historia reciente del Superclásico.

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No era un encuentro más: ambos llegaban como campeones. River había ganado la Copa Argentina 2017, mientras que Boca había conquistado el torneo de Primera División Argentina 2016/2017.

Una final que rompía una larga espera

Aquel duelo también significó el reencuentro en una final nacional tras más de cuatro décadas. El antecedente más cercano había sido el Torneo Nacional 1976, cuando Boca se impuso 1-0 en la cancha de Racing Club.

Además, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo llegaba con antecedentes positivos en cruces directos ante Boca, tras eliminarlo en la Copa Sudamericana 2014 y en la Copa Libertadores 2015.

River volvió a demostrar personalidad en partidos decisivos y se impuso con goles de Gonzalo Martínez de penal a los 18 minutos y de Ignacio Scocco en el complemento.

El Millonario formó con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.

Boca, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, alineó a Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Edwin Cardona.

Un partido parejo que River resolvió con eficacia

El encuentro fue equilibrado, pero River fue más efectivo. El primer gol llegó tras un penal sancionado por Patricio Loustau por una infracción de Cardona sobre Ignacio Fernández. El Pity Martínez no falló y abrió el marcador.

En el complemento, Boca fue en busca del empate y tuvo situaciones claras, pero se encontró con un Armani determinante, que respondió ante intentos de Pavón y Nández, entre otros.

A los 70 minutos, Scocco definió una contra letal para el 2-0 definitivo y desató el festejo riverplatense en Mendoza.

Aquella victoria terminó siendo otro paso dentro de una era muy favorable para River en los mano a mano ante Boca, que meses más tarde tendría su capítulo más recordado con la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

Las frases de los entrenadores

Tras la derrota, Barros Schelotto consideró injusto el resultado: “No nos llegaron casi nunca. Un gol fue de penal y otro de contragolpe. Nos queda la bronca por no poder darle una alegría a la gente”.

Por su parte, Gallardo respondió con ironía a las críticas previas: “Estos dos meses en los que veníamos jugando muy mal fueron parte de una estrategia. Ellos no sabían cómo íbamos a jugar este partido”.

A ocho años de aquella noche en Mendoza, la Supercopa 2018 sigue siendo un recuerdo imborrable para River y otro capítulo de una rivalidad que continúa escribiendo páginas inolvidables en el fútbol argentino.