“Invaden tu intimidad”: el incómodo momento de Yanina Latorre en Uruguay

La periodista organizó una escapada a Punta del Este junto a un grupo de amigas con la idea de disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, lo que debía ser el inicio de un fin de semana relajado terminó convirtiéndose en un motivo de queja.

Hoy 05:22

Yanina Latorre tenía planeado un fin de semana de descanso en Punta del Este, pero el viaje tuvo algunas complicaciones iniciales que luego denunció en sus redes sociales.

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El vuelo que debía partir a las 8.30 terminó saliendo con dos horas de demora, lo que generó su fastidio desde temprano. “Me levanté a las 5 de la mañana al ped…”, arrancó su descargo. Luego aclaró que el retraso no se debió a la aerolínea, sino a las condiciones climáticas en destino, ya que el aeropuerto de Punta del Este permaneció cerrado por la niebla durante ese lapso. “Un vuelo a Punta del Este, que son 20 minutos de vuelo, estuve 800 horas”, explicó de manera sarcástica.

Sin embargo, eso no fue nada con lo que denunció posteriormente en su cuenta de Instagram: “Llegué al aeropuerto, ¿y qué me pasó? Valija sin candado, me abrieron la valija y me la revolvieron”.

“No me robaron nada, pero me abrieron toda la valija, estaba todo hecho un bollo, me abrieron los neceser con los maquillajes, que ustedes saben, traigo un montón de cosas, soy exagerada, toda la ropa revuelta”, detalló Latorre lo sucedido con su equipaje.

Y siguió: “Vieron que la valija tiene como un compartimiento con cierre, ese también me lo abrieron. No sé si a mucha gente, pero a la chica que estaba al lado mío le pasó exactamente lo mismo: valija sin candado y revuelta”.

Más allá de eso, contó que no hizo la denuncia: “No nos quejamos porque no encontramos a la chica… y era ahorrarse un problema, porque había que hacer un fila, estar tres horas, no me robaron nada, a ella tampoco…pero ahora me arrepentí de no haber denunciado. ¿Me puede explicar por qué invaden tu intimidad?”.