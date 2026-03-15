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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de China

El piloto argentino tendrá poco descanso antes de la próxima carrera del calendario.

Hoy 09:18

La Fórmula 1 no da tregua en su calendario y, tras un intenso Gran Premio de China, la categoría se prepara para el GP de Japón, donde el argentino Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos con Alpine F1 Team.

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La próxima cita será en el tradicional Circuito de Suzuka, uno de los trazados más técnicos y desafiantes del calendario.

El escenario japonés mantendrá el formato habitual del fin de semana de competencia, con tres sesiones de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera principal.

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Colapinto llega motivado tras su buena actuación en China y buscará aprovechar el rendimiento de su monoplaza para seguir consolidándose en la categoría.

Días y horarios del GP de Japón en Argentina

Debido a la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán seguir la actividad durante la madrugada. El cronograma es el siguiente:

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Viernes 27 de marzo

  • Prácticas libres 1: 23:30 a 00:30
  • Prácticas libres 2: 03:00 a 04:00

Sábado 28 de marzo

  • Prácticas libres 3: 23:30 a 00:30
  • Clasificación: 03:00 a 04:00

Domingo 29 de marzo

  • Carrera: 02:00

De esta manera, el piloto argentino tendrá una nueva oportunidad de seguir sumando experiencia y resultados en la máxima categoría del automovilismo mundial, en otro fin de semana que promete emociones fuertes. 

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

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