Salta: el desborde del río Bermejo dejó comunidades incomunicadas y en alerta

Decenas de parajes fueron afectados. Se desplegaron operativos de rescate y asistencia para los vecinos afectados por la crecida.

Hoy 16:59

El desborde del río Bermejo provocó inundaciones y dejó numerosas comunidades aisladas en el departamento Rivadavia, en el norte de la provincia de Salta. Ante la situación, las autoridades activaron un protocolo de emergencia en la localidad de Rivadavia Banda Norte para asistir a las familias afectadas.

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Los primeros operativos se concentraron en la zona de El Breal, donde equipos de asistencia se desplazaron con lanchas y camionetas para llegar a los sectores más comprometidos por la crecida del agua.

Según informaron fuentes locales, varias viviendas resultaron dañadas por el ingreso de agua y las condiciones climáticas continúan generando preocupación en distintas comunidades de la región.

El concejal de Rivadavia Banda Norte, Eduardo Elías, indicó en diálogo con Cadena 3 que el impacto de la crecida se extiende a numerosas comunidades rurales.

Entre los parajes afectados se encuentran Zapallar, Curupaití, Buena Fe, El Tartagal, Pozo El Potrero, El Breal, El Bacán, La Carpa, El Campamento, La Invernada, Alto Alegre, La Pastosa, Pozo El Redondeo, El Colgao, El Sauce, La Represa, El Carbonal y Montevideo, entre otros.

También se reportaron complicaciones en La Laguna, Pozo El Sauce, El Gritao, Pozo El Algarrobo, Porongal, El Espinillo, El Totoral, Dos Yuchanes, Las Vertientes, Los Laureles, La Salvación, La Tosca, El Tala, El Ganzo Atao, Las Palomas, El Sauzal, El Bordo y El Yuto.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de Salta informaron que se realizan tareas de asistencia en Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur.

Los operativos incluyen posibles traslados de personas y el envío de ayuda a las comunidades afectadas, mediante un despliegue que combina transporte terrestre y fluvial con camionetas, tractores y lanchas.

La situación también genera preocupación en la comunidad indígena El Chañaral, ubicada a unos cuatro kilómetros de Rivadavia. Sus habitantes señalaron que el nivel del agua continúa en aumento y que quedaron aislados, con animales de subsistencia dentro de las zonas inundadas.

Además, las clases fueron suspendidas en el lugar, lo que también implicó la interrupción del comedor escolar, por lo que los vecinos solicitaron asistencia alimentaria.

El temporal también provocó complicaciones en la localidad de Luis Burela, situada a unos 252 kilómetros de la capital salteña. Allí se registraron anegamientos en distintos sectores tras intensas lluvias que dejaron cerca de 172 milímetros de agua en pocas horas.

Uno de los puntos más afectados fue un asentamiento cercano al predio de Belgrano Cargas, sobre el ramal 18, donde al menos diez familias sufrieron el ingreso de agua en sus viviendas.

Desde el municipio indicaron que se gestionó asistencia para las familias en situación de mayor vulnerabilidad mientras continúan las tareas de evaluación y ayuda en la zona.