El gesto de Nora Colosimo que destacó la buena relación con la familia de Icardi

La abuela de las hijas de Wanda Nara estuvo en Santa Fe y compartió momentos con los seres queridos del futbolista.

Hoy 18:03

Nora Colosimo tuvo un gesto con la familia de Mauro Icardi que llamó la atención en medio de las vacaciones de Wanda Nara. Este fin de semana, la mamá de la empresaria viajó junto a sus dos nietas a Santa Fe para estar presente en un importante momento.

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Guido Icardi, el hermano del delantero del Galatasaray, y su pareja, Micaela Ravasio, se casaron en una emotiva ceremonia frente a familiares y amigos. Y el sábado hicieron una fiesta.

En redes sociales, compartieron algunas imágenes y un detalle llamó la atención: Colosimo acompañó a sus nietas, Francesca e Isabella, que se mostraron muy cómplices con su familia paterna.

Los posteos

Tras el festejo, este domingo todo el clan disfrutó de un asado hecho por Juan Icardi, el papá del futbolista.

Si bien Mauro no mantiene un vínculo con su familia, desde hace un tiempo Wanda se muestra presente en eventos familiares. Este fin de semana fue la excepción debido a que se encuentra en Maldivas con Martín Migueles.