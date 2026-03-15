Pozo Hondo celebró su 137° aniversario con un acto y desfile cívico

Autoridades provinciales y locales participaron del acto central encabezado por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, quien destacó el crecimiento de la ciudad y el acompañamiento del Gobierno provincial.

Hoy 18:29

Con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, en representación del gobernador Elías Suárez, se realizó el acto central por el 137° aniversario de la ciudad de Pozo Hondo, cabera del departamento Jiménez.

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La ceremonia se llevó a cabo en la Plazoleta Manuel Belgrano, donde también fueron parte de las actividades oficiales el diputado nacional Jorge Mukdise; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón; el presidente ejecutivo del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille, entre otros funcionarios provinciales y autoridades de localidades vecinas que fueron recibidas por el intendente Alejandro Albornoz.

Pozo Hondo

Durante el acto, Albornoz destacó la unidad de la comunidad de Pozo Hondo para celebrar este acontecimiento, como también para trabajar a diario por su desarrollo, con el acompañamiento del Gobierno de la provincia.

A su turno, el jefe de Gabinete celebró los logros en conseguidos en esta ciudad, al señalar: "A veces naturalizamos los avances que son costosos y significativos pero que se vuelven doblemente significativos cuando tomamos en cuenta el contexto en el que estamos transitando. Lamentablemente estamos en tiempos de mucha dificultad económica, de muchísima incertidumbre y adversidad, que torna muy difícil intentar cualquier avance sobre todo cuando signifique dinero”.

También transmitió el saludo del gobernador Elías Suárez, “quien viene trabajando en la misma línea que ha el ex gobernador Gerardo Zamora; porque a pesar del contexto tan adverso en lo económico tenemos una provincia que va a seguir mostrando avances”, especialmente en el interior.

La ceremonia finalizó con el desfile de instituciones locales, delegaciones escolares y representantes de distintos sectores de la comunidad, acompañados por la Banda de Música de la Policía de provincia.