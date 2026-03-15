Leyendas del metal argentino se reunirán en un show único en Santiago del Estero

El evento reunirá a históricos músicos de bandas como Rata Blanca, El Reloj, Tren Loco y Lethal en el Nodo Tecnológico.

Hoy 19:15

El próximo sábado 21 de marzo se realizará el evento denominado “La Reunión de Leyendas del Metal Argentino”, que reunirá por primera vez en un mismo escenario a reconocidas bandas y músicos históricos del género.

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Entre los artistas confirmados se encuentra El Reloj, una de las bandas pioneras del heavy metal nacional, que se presentará con dos de sus miembros fundadores: Osvaldo Zabala y Eduardo Frezza. También participará Saúl Blanch, la voz original de Rata Blanca, quien interpretará canciones del primer disco de la emblemática banda argentina, editado en 1988.

El espectáculo contará además con la presencia de Entre el Cielo y el Infierno, grupo integrado por músicos que participaron en la grabación del cuarto álbum de Rata Blanca en 1994, entre ellos Mario Ian, Gustavo Rowek, Sergio Berdichevsky, José Velocet y Walter Scasso.

La grilla se completa con Retrosatan, banda formada en 1983 que llegará con su vocalista original Rubén Cuenca; Reinará la Tempestad, con Hugo Benítez (ex Horcas) en la voz; y Carlos Cabral, ex cantante de Tren Loco y Lethal, una de las agrupaciones pioneras del thrash metal argentino a fines de los años 80.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Nodo Tecnológico, ubicado sobre la avenida Los Molinos, en el sector del Parque Industrial “La Isla”, en la ciudad de La Banda.

Las puertas del predio se habilitarán a partir de las 15 para el ingreso del público. Además del recital, los asistentes podrán acceder a espacios gastronómicos, barra de bebidas y stands con merchandising oficial del evento y productos de emprendedores de distintas provincias.

Las entradas tienen un valor de $65.000 y pueden adquirirse mediante transferencia electrónica o a través de la página web oficial masentrada.com, buscando el evento “La Reunión de Leyendas del Metal Argentino”.