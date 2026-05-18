Demografía : el futuro de la previsión y asistencia social

Menos nacimientos, más longevidad, trabajo informal y migración constiutyen el nuevo mapa de una crisis silenciosa.

Hoy 04:49

Por Enrique Basla (*), en diario La Nación

Cada vez que las estadísticas demográficas encienden alarmas —ya sea en Europa, Asia o América Latina— reaparece una vieja tentación: la de creer que el Estado puede, y debe, intervenir en la decisión más íntima de todas, la de tener hijos. No es una discusión nueva. Ya en la Roma de Augusto, el poder político ensayó ese camino con la Lex Iulia de maritandis ordinibus, intentando corregir por decreto lo que en realidad era un cambio profundo en la sociedad. En efecto, buscó fomentar el matrimonio y la natalidad mediante incentivos y sanciones, penalizando el celibato y favoreciendo a quienes tenían hijos. La Lex Papia Poppaea, compartió un mismo objetivo: fomentar el matrimonio y la natalidad. La primera de estas leyes estableció el principio general de incentivar y sancionar conductas privadas; la segunda lo profundizó, vinculando de manera más directa esos comportamientos con beneficios concretos, especialmente en materia de herencias.

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Dos mil años después, el problema no solo persiste: se ha vuelto más complejo. A la caída sostenida de la natalidad se suma un fenómeno inédito: la expansión de la longevidad. Vivimos más tiempo, pero nacen menos personas. Y esa combinación tensiona el corazón mismo del contrato social moderno: los sistemas previsionales y asistenciales.

El mundo del trabajo, además, dejó de ser el que sostenía ese equilibrio. La expansión del empleo informal y el crecimiento de modalidades independientes —muchas asociadas a esquemas flexibles como el coworking— debilitan los canales tradicionales de aportes. Millones de trabajadores quedan fuera del sistema o contribuyen de manera irregular, erosionando la lógica de solidaridad intergeneracional. En este escenario aparece un factor decisivo y profundamente controvertido: la migración.

En regiones como Europa, el envejecimiento poblacional y la baja natalidad conviven con flujos migratorios provenientes de África. Desde una perspectiva económica, estos movimientos pueden funcionar como un mecanismo de compensación: población joven que ingresa a mercados laborales necesitados de fuerza de trabajo y, potencialmente, de nuevos aportantes al sistema previsional.

En ese contexto, España avanzó recientemente en nuevas disposiciones orientadas a la regularización de migrantes, con el objetivo de incorporar a quienes ya residen en el país al circuito formal de trabajo y contribuciones. La medida busca, entre otras cosas, ampliar la base de aportantes a la seguridad social en un sistema tensionado por el envejecimiento.

Sus defensores sostienen que se trata de una política pragmática: regularizar permite recaudar, formalizar empleo y reducir la economía sumergida. También se argumenta que, en sociedades con baja natalidad, la migración es una herramienta clave para sostener tanto el mercado laboral como el sistema previsional.

Las críticas, en cambio, apuntan a los costos inmediatos. Sectores opositores advierten sobre una mayor presión sobre los sistemas de salud y asistencia social, así como sobre posibles efectos en el mercado laboral en contextos de desaceleración económica. A esto se suma el componente político: la percepción de que el Estado amplía derechos sin resolver previamente las tensiones estructurales.

La dimensión social y política complejiza así el panorama. La integración no es automática, y los costos —reales o percibidos— generan tensiones. La migración, que podría ser parte de la solución demográfica, se convierte en eje de conflicto político y electoral.

Un fenómeno similar se observa en el corredor que conecta México y América Central con Estados Unidos. Allí, la llegada de migrantes sostiene sectores enteros de la economía, pero al mismo tiempo alimenta discursos de rechazo, endurecimiento de políticas fronterizas y polarización política. La contradicción es evidente: economías que necesitan trabajadores enfrentan sociedades que resisten su llegada.

En paralelo, el debate adquiere otra forma en América Latina. En la Argentina, el presidente del PAMI ha señalado en reiteradas ocasiones el peso creciente que tiene el envejecimiento poblacional sobre el sistema de salud y asistencia a los adultos mayores. El aumento de la expectativa de vida, combinado con trayectorias laborales fragmentadas, incrementa la demanda de servicios en un esquema de financiamiento cada vez más exigido.

Sin embargo, una lectura crítica obliga a matizar ese diagnóstico. El problema difícilmente pueda atribuirse exclusivamente al aumento de la población mayor. La insuficiencia de aportes, la alta informalidad laboral y los desequilibrios en el diseño del sistema previsional resultan variables igual o más determinantes. En otras palabras, no se trata solo de cuántos adultos mayores hay, sino de cómo se financia su cobertura.

La experiencia de China muestra otro camino, aunque no necesariamente más exitoso. Tras décadas de restringir la natalidad, el país intenta ahora incentivarla con subsidios, beneficios fiscales y políticas de apoyo familiar. Pero, al igual que ocurrió en tiempos de Tácito, las decisiones privadas parecen resistir los intentos de planificación estatal.

No es un fenómeno completamente ajeno a la historia. Tras las guerras civiles romanas, el poder imperial buscó recomponer el tejido social y demográfico. Augusto no solo impulsó la Lex Iulia, sino que reforzó su programa con la Lex Papia Poppaea, una norma que establecía incentivos para el matrimonio y la procreación, así como sanciones para quienes permanecían solteros o sin hijos.

El objetivo era claro: aumentar la natalidad entre los ciudadanos romanos y fortalecer la estructura social del Imperio. Sin embargo, su efectividad fue limitada. Las prácticas sociales, los cambios culturales y las decisiones individuales demostraron ser más resistentes que la legislación. La ley, en última instancia, evidenció los límites del poder político para moldear conductas privadas.

Hoy, esos límites se amplifican en un mundo más interconectado y, al mismo tiempo, más fragmentado. La baja natalidad, el envejecimiento, la informalidad laboral y las migraciones masivas no son fenómenos aislados: forman parte de una misma transformación estructural. La pregunta ya no es si estos cambios pueden revertirse, sino cómo gestionarlos sin romper el equilibrio social y político. Integrar migrantes, formalizar nuevas formas de trabajo, rediseñar sistemas previsionales y reconstruir consensos sociales son partes de un mismo desafío.

Repensar el futuro dejó de ser una consigna para convertirse en una necesidad urgente. Porque cuando la demografía cambia, el trabajo muta y la política se tensiona, insistir en respuestas del pasado no solo resulta insuficiente: puede profundizar la crisis. La historia —desde Augusto hasta la China contemporánea— ofrece una advertencia persistente: las sociedades cambian más rápido que las leyes. Y cuando la política no logra acompañar ese ritmo, el costo no es solo económico, sino también institucional.

(*) Expresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).