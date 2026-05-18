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China: un terremoto de magnitud 5,2 dejó dos muertos y más de 7 mil evacuados

El sismo se registró en la región de Guangxi durante la madrugada y provocó el derrumbe de viviendas. Los equipos de rescate trabajaban para encontrar a personas con vida.

Hoy 05:07

Un terremoto de magnitud 5,2 se registró durante la madrugada de este lunes en la región de Guangxi, en el sur de China, y dejó al menos dos personas muertas y más de 7 mil evacuados.

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El movimiento telúrico se produjo a las 00.21, hora local, en el distrito de Liunan, en la ciudad de Liuzhou. Se trató de un episodio registrado a una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Centro de Redes Sismológicas de China, que ubicó el epicentro en esa zona del país.

La cadena estatal CCTV confirmó que los equipos de emergencia localizaron a una persona que estaban buscando en la comunidad de Taiyangcun. Según precisaron, el sobreviviente fue hallado con signos vitales estables y trasladado a un hospital.

El sismo se percibió en distintas ciudades de Guangxi, entre ellas Liuzhou, Guilin y la capital regional Nanning, lo que generó evacuaciones preventivas en zonas urbanas y rurales.

De acuerdo con datos oficiales, más de 7.000 personas debieron abandonar sus viviendas, mientras que al menos 13 construcciones se derrumbaron y varias otras sufrieron daños estructurales.

En este contexto, la Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou activó un protocolo de emergencia tras el terremoto y coordinó a los servicios de emergencias, bomberos y seguridad pública para las tareas de búsqueda, rescate y traslado de la población afectada.

Ante la situación, la Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou puso en marcha un protocolo de emergencia y coordinó tareas con bomberos, fuerzas de seguridad y equipos sanitarios para asistir a la población afectada.

Las autoridades también iniciaron inspecciones en viviendas, rutas, puentes, sistemas de agua y suministro eléctrico, además de puntos considerados de riesgo por posibles deslizamientos o fallas geológicas.

En paralelo, se registraron movimientos secundarios en la zona: fueron al menos cinco temblores de menor intensidad antes y después del evento principal, con magnitudes que oscilaron entre 2,2 y 3,2.

Además, el organismo sismológico reportó una réplica de magnitud 3,3 a las 07:41 hora local, a una profundidad de 10 kilómetros, también en el distrito de Liunan.

Las autoridades locales indicaron que, pese al impacto del fenómeno, los servicios básicos —incluidos electricidad, agua, gas y comunicaciones— continuaban operando con normalidad en la zona afectada.

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