Megaoperativo antidrogas en Esperanza con diez aprehendidos

La Policía de Investigaciones llevó a cabo 13 allanamientos en Esperanza, Santa Fe, logrando la aprehensión de diez personas y el secuestro de drogas y armas.

Hoy 04:38

Este fin de semana, la Policía de Investigaciones Región I realizó un significativo operativo antidrogas en la ciudad de Esperanza, ubicada en el departamento Las Colonias.

El operativo culminó con la ejecución de 13 allanamientos simultáneos, resultando en la aprehensión de diez individuos, de los cuales dos eran mujeres y ocho hombres.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron más de 70 gramos de cocaína, 645 gramos de marihuana, un vehículo, un revólver calibre 32, una escopeta recortada calibre 16, así como dos balanzas electrónicas y más de 368 mil pesos en efectivo.

Esta operación fue el resultado de meses de investigación, lo que permitió desarticular una organización presuntamente dedicada a la venta de estupefacientes en varios barrios de la ciudad.

La comercialización de drogas al menudeo sigue siendo un desafío significativo en el país, dado que representa el último eslabón del narcotráfico y facilita el acceso de los consumidores a las sustancias ilegales.

Recientes operativos en la provincia de Santa Fe han evidenciado el aumento de acciones contra el narcotráfico, como el llevado a cabo el 5 de mayo en Vera, donde se secuestraron 442 kilos de cocaína y se detuvo a ocho personas.

El trabajo de los investigadores fue crucial, ya que identificaron múltiples puntos de venta de drogas en Esperanza y establecieron conexiones entre los vendedores, revelando un alto grado de organización en sus operaciones.