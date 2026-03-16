Mariah Carey habló de su nominación al Salón de la Fama del Rock y recordó su faceta más rockera

La cantante celebró su tercera nominación consecutiva al Rock & Roll Hall of Fame, repasó su vínculo con el rock y aseguró que su historial de 19 números uno en el Billboard Hot 100 respalda su lugar entre las grandes figuras de la música.

Hoy 09:21

La cantante estadounidense Mariah Carey celebró su tercera nominación consecutiva al Rock & Roll Hall of Fame, cuyos candidatos para la edición 2026 fueron anunciados el 25 de febrero. Para la artista, ver nuevamente su nombre entre los postulados fue un momento especial dentro de su extensa carrera.

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“Se sintió genial”, expresó la cantante al referirse a la nominación. “Definitivamente es una casilla que todavía está sin marcar”, agregó, en alusión a su deseo de ingresar al prestigioso salón que reconoce a las figuras más influyentes de la música.

A lo largo de su trayectoria, Carey también tuvo incursiones en el rock, incluso con versiones de clásicos del género. Entre ellas se destacan “I Want to Know What Love Is” de Foreigner, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos en Sudamérica, además de “Open Arms” de Journey y “Bringing On the Heartbreak” de Def Leppard, incluida en su álbum Charmbracelet de 2002 y muy valorada por sus seguidores.

Sin embargo, la artista considera que su momento más rockero llegó con un proyecto poco conocido. En 1995 grabó en secreto un disco alternativo bajo el seudónimo Chick, titulado Someone’s Ugly Daughter. El álbum fue finalmente lanzado con otra cantante en la voz principal, aunque la idea original surgió de Carey.

Ese proyecto volvió a cobrar protagonismo recientemente cuando, durante la semana de los premios Grammy Awards en Los Ángeles, Carey fue homenajeada como Persona del Año de MusiCares por la Recording Academy. En el evento, integrantes de Foo Fighters y la cantante Taylor Momsen interpretaron canciones del disco, como “Hermit” y “Love Is a Scam”.

“Fue increíble. Sentir todo eso fue algo difícil de explicar”, recordó Carey sobre ese homenaje.

La cantante también dejó abierta la posibilidad de que, en el futuro, los fans puedan escuchar su propia voz en esas grabaciones. “Quiero darle a la gente una muestra de Someone’s Ugly Daughter. Es curioso, porque creé todo eso y simplemente quedó ahí”, comentó.

Según explicó, durante los primeros años de su carrera muchas veces recibió el consejo de “mantenerse en su carril” musical, aunque con el tiempo decidió explorar diferentes estilos.

Uno de esos momentos ocurrió recientemente en la ceremonia inaugural de los 2026 Winter Olympics en Cortina d'Ampezzo, donde interpretó un medley de “Volare” y “Nothing Is Impossible”, cantando en italiano. “Fue emocionante sumarlo a mi repertorio. ‘Volare’ fue realmente un momento especial”, afirmó.

La actuación llegó poco después del lanzamiento de su álbum Here for It All, publicado en septiembre y el número 16 de su discografía. El disco incluyó el sencillo “In Your Feelings”, que alcanzó el primer puesto en el ranking Adult R&B Airplay.

Precisamente su trayectoria en los rankings es uno de los argumentos que Carey menciona cuando se le pregunta por qué debería ingresar al Salón de la Fama del Rock. Con una sonrisa, la artista respondió: “Diría que deberían mirar mis 19 números uno en el Billboard Hot 100… no todo el mundo tiene esa cantidad”.