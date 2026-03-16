El Gobierno Provincial firmó importante convenios con el CFI para potenciar el programa "Santiago crece con vos"

El acto fue encabezado por el gobernador Elías Suárez y contó con la participación de la ministra de Educación, Mariela Nassif, quien destacó la importancia de la formación para el desarrollo territorial.

Hoy 12:22

El Gobierno de Santiago del Estero firmó importantes convenios de cooperación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de potenciar el programa “Santiago crece con vos”, una iniciativa orientada a fortalecer la formación y el desarrollo de capacidades en la provincia.

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El acto se realizó en el Fórum y fue encabezado por el gobernador Elías Suárez y contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas la ministra de Educación, Mariela Nassif, quien subrayó la relevancia del acuerdo.

La funcionaria señaló que “el convenio es trascendental y pone en evidencia la fuerte convicción que tenemos desde la provincia de que no hay desarrollo territorial posible si no hay formación calificada en sus habitantes”.

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