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Ante la crecida del río Dulce, Central Córdoba informó cómo serán los accesos al Estadio Único “Madre de Ciudades”

El Ferroviario recibirá este martes a Deportivo Riestra por la fecha 11 del Torneo Apertura. Hay cambios en los ingresos, tribunas disponibles y zonas de estacionamiento debido a los inconvenientes en los alrededores del estadio.

Hoy 13:10

Debido a los inconvenientes generados por la crecida del Río Dulce en los accesos y zonas cercanas al estadio, la organización del evento informó cómo será el ingreso del público y la distribución de las tribunas habilitadas para el partido de este martes ante Deportivo Riestra.

Tribunas habilitadas

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Estarán disponibles los siguientes sectores:

  • Popular Sur
  • Platea Este
  • Platea Oeste

Cómo serán los accesos

En cuanto a los ingresos al estadio, se detalló el siguiente esquema:

  • Popular Sur y Platea Este: el ingreso será exclusivamente por Avenida Roca.
  • Platea Oeste: se utilizará el acceso habitual.

Restricciones en el estacionamiento

También se comunicaron modificaciones en el uso de los estacionamientos. El sector Hipódromo tendrá capacidad reducida y será exclusivo para:

  • Prensa
  • Palcos
  • Abonados
  • Socios con ubicación en Platea Oeste

El acceso a este estacionamiento será por Avenida Núñez del Prado, y se solicitó a quienes no cuenten con estas ubicaciones evitar concurrir en vehículo.

Por otra parte, el estacionamiento correspondiente a Platea Este, ubicado en el sector del Jardín Botánico, permanecerá cerrado.

Desde el club y la organización agradecen la comprensión y la colaboración de los asistentes ante estas medidas excepcionales adoptadas por razones de seguridad.

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