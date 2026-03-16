Independiente volvió a festejar ante Villa San Martín y acaricia la clasificación a playoffs

El elenco santiagueño se impuso por 77-62 en el estadio “Israel Parnás” y dio un paso clave hacia la clasificación.

16/03/2026

Independiente BBC consiguió una victoria fundamental como local al vencer 77 a 62 a Villa San Martín, en un partido donde mostró carácter para revertir un inicio adverso y prácticamente asegurar su lugar en la postemporada de La Liga Argentina de Básquet.

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El equipo santiagueño construyó su victoria a partir de un sólido segundo tiempo, donde logró un parcial de 42-25 que resultó decisivo para quedarse con el juego.

Uno de los puntos altos del encuentro fue Julien, quien anotó 17 puntos y fue determinante en el quiebre del tercer cuarto. También sobresalió Cristian Amicucci, que aportó 14 puntos y 11 rebotes, con un último parcial muy efectivo donde sumó 10 unidades.

En la conducción, Aliende manejó los tiempos del equipo con 15 puntos y 5 asistencias, mientras que Lugli acompañó con 12 puntos y 6 rebotes.

En la visita, no alcanzó la destacada actuación de Centeno, que finalizó con 17 puntos y 14 rebotes.

Un comienzo favorable para la visita

Villa San Martín arrancó mejor y marcó el ritmo con un parcial de 9-2 apoyado en su juego colectivo. Lugli fue clave para sostener a Independiente, anotando 8 de los primeros 10 puntos del local.

El conjunto chaqueño aprovechó su fortaleza en la pintura, especialmente con Gusmao, y cerró el primer cuarto arriba por 20-15.

Independiente reaccionó antes del descanso

En el segundo parcial, Villa volvió a apostar al juego interior con el tridente Simondi, Gusmao y Centeno, que sumó gran parte de los puntos del equipo en la primera mitad.

Independiente tuvo un buen pasaje promediando el cuarto y logró igualar el marcador a falta de poco más de tres minutos. Los aportes de Aliende y Martínez fueron claves para mantenerse en juego, aunque el descanso llegó con ventaja visitante por 37-32.

El quiebre del partido llegó en el inicio del tercer cuarto, cuando Independiente metió un parcial de 13-2 con Julien como protagonista en ataque y una gran conducción compartida entre Aliende y Lugli.

Además, la defensa del local fue determinante, permitiendo apenas diez puntos en ese cuarto para pasar al frente 59-47.

Un cierre sólido para asegurar el triunfo

En el último cuarto, los Diablos Azules no dejaron dudas. Amicucci arrancó encendido con ocho puntos consecutivos y junto a Rivero dominó la zona pintada, especialmente en defensa.

Con Aliende controlando el ritmo del juego, Independiente manejó la ventaja hasta el final y selló una victoria clave por 77-62.

Ahora, el conjunto santiagueño visitará este domingo a Estudiantes de Tucumán en la última fecha de la fase regular, con la misión de confirmar su clasificación a los playoffs