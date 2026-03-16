San Lorenzo necesita reencontrarse con la victoria ante un invicto Defensa y Justicia

El Ciclón recibe al Halcón de Varela por la fecha 11 del Apertura en un duelo que promete.

Hoy 16:50

San Lorenzo de Almagro y Defensa y Justicia se enfrentarán este lunes desde las 18.30 en el estadio Estadio Pedro Bidegain, por la fecha 11 del Primera División de Argentina (Torneo Apertura 2026).

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El equipo dirigido por Damián Ayude necesita una victoria que le permita mantener vivas sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

El Ciclón viene de empatar ante Boca Juniors en La Bombonera, en un partido donde mostró solidez defensiva pero no logró quedarse con la victoria. Sin embargo, el empate dejó un saldo negativo con las lesiones ligamentarias de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández.

A este panorama se sumaron declaraciones del dirigente Marcelo Moretti, que volvieron a generar ruido en el entorno azulgrana. Como contrapartida, podría concretarse la llegada de Agustín García Basso, lo que representaría una buena noticia para el plantel.

El Halcón, dirigido por Mariano Soso, mantiene el invicto en el torneo —al igual que Vélez Sarsfield— aunque su gran cantidad de empates (siete en nueve partidos) lo mantiene fuera de la zona de clasificación.

El equipo de Florencio Varela viene de igualar 1 a 1 con Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro que generó más repercusiones por las polémicas que por el nivel futbolístico.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Rubén Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez, Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Datos del partido