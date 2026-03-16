Profesionales Investigan un sistema para enfriar casas con la temperatura del suelo

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) trabaja en el desarrollo de un sistema de climatización para enfriar viviendas usando la temperatura natural del suelo.

Hoy 23:25

El proyecto se desarrolla en el Instituto de Tecnologías Aplicadas (ITA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y está basado en una tecnología conocida como “pozo canadiense”, utilizada en distintos países para regular la temperatura de los ambientes mediante energía geotérmica.

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El director del instituto, Luis Pappalardo, explicó en diálogo con medios de la universidad que el sistema consiste en instalar ductos enterrados a unos dos metros de profundidad por los que circula aire del exterior. Al atravesar el subsuelo, ese aire intercambia temperatura con la tierra, que se mantiene relativamente estable durante todo el año.

“En verano, cuando afuera se registran temperaturas muy altas, el aire pasa por estos conductos y se enfría antes de ingresar a la vivienda”, detalló el especialista.

Las primeras pruebas realizadas por el equipo de investigación lograron reducir hasta 10 grados la temperatura del aire en días de mucho calor, cuando en el exterior se registraban valores cercanos a los 39 grados.

Según explicó Pappalardo, el sistema no busca reemplazar completamente al aire acondicionado, pero sí podría disminuir su uso y, por lo tanto, reducir el consumo de energía eléctrica en los hogares.

Otro de los beneficios del sistema es la mejora en la calidad del aire. A diferencia de los equipos tradicionales que recirculan el aire dentro de una habitación, este sistema toma aire del exterior, lo filtra y lo introduce en los ambientes.

La investigación se desarrolla desde hace dos años con la participación de docentes, ingenieros y estudiantes de la universidad. Durante la primera etapa se realizaron mediciones de temperatura del suelo a distintas profundidades y luego se construyó un prototipo experimental que permitió realizar las primeras pruebas.

El objetivo de los investigadores es seguir perfeccionando el sistema y evaluar su posible aplicación en viviendas, especialmente en provincias con altas temperaturas como Santiago del Estero, donde el uso intensivo de aire acondicionado genera un alto consumo energético.