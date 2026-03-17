Cristina Kirchner declaró en la causa Cuadernos: “Con este Poder Judicial me puedo morir presa”

La expresidenta se presentó a indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7. Hizo un extenso monólogo de alto contenido político, con cuestionamientos a fiscales y jueces, y no respondió preguntas.

Hoy 11:21

Cristina Kirchner declaró este martes en el juicio por los Cuadernos de la Corrupción en condición de imputada. La expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a empresas ligadas a las obras públicas que su gobierno adjudicaba.

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La ex mandataria no aceptó preguntas. Durante su exposición criticó duramente a jueces y fiscales, especialmente a Carlos Stornelli, el titular del Ministerio Público Fiscal que estuvo a cargo de la etapa de instrucción.

En su discurso, la ex Presidenta dijo que la “mafia” coaccionó a empresarios para que declararan en su contra y la incriminaran. Calificó la investigación como un “disparate” y aseguró que le cuesta creer en las instituciones.

“Con este Poder Judicial me puedo morir presa”, planteó antes de cerrar su alocución. La ex mandataria pidió autorización para irse de la sala una vez finalizada la indagatoria. No se quedó a escuchar las declaraciones de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien la sucedió en el orden de indagatorias.

La también ex vicepresidenta criticó al gobierno de Javier Milei durante su declaración y sostuvo que el actual Presidente violó la Constitución Nacional al plantear durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que continuará presa.

Luego de declarar, regresó a su departamento de la calle San José. Su hijo, Máximo Kirchner, y otros dirigentes de su entorno estuvieron cerca de ella durante toda la jornada. También hubo militantes que fueron a saludarla a la puerta de su casa.