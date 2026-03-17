Malas noticias en Boca: se confirmó la lesión de Santiago Ascacíbar

El mediocampista pidió el cambio contra Unión por una molestia y se sometió hoy a chequeos médicos que arrojaron el veredicto.

Hoy 15:36

El mediocampista Santiago Ascacíbar sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y quedó descartado para el próximo compromiso de Boca Juniors ante Instituto Atlético Central Córdoba, tras no poder completar el partido frente a Unión de Santa Fe.

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El volante, que venía de convertir en los dos encuentros previos, debió salir a los seis minutos del segundo tiempo y su reemplazo fue el español Ánder Herrera, quien aparece como principal candidato a ocupar su lugar el próximo sábado.

El entrenador Claudio Úbeda explicó la situación tras el encuentro: "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña".

Una pieza clave en el mediocampo

El exjugador de Estudiantes de La Plata se había convertido en una pieza fundamental para equilibrar el mediocampo, conectando a Leandro Paredes y Milton Delgado con Tomás Aranda y los delanteros.

Su despliegue físico y su llegada al área rival son características difíciles de reemplazar dentro del plantel. Una alternativa similar podría haber sido Tomás Belmonte, aunque también se encuentra lesionado.

El cuerpo técnico seguirá de cerca su recuperación, que inicialmente demandará cerca de tres semanas.

El calendario, un pequeño alivio

Más allá del impacto deportivo, en Boca consideran positiva la cercanía de la fecha FIFA, que provocará un parate en el calendario del fútbol argentino y reducirá la cantidad de partidos que el mediocampista se perdería.

Desde su llegada al Xeneize, Ascacíbar había sido titular en todos los partidos del Torneo Apertura. Solo había salido reemplazado anteriormente en el empate ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

La lesión llega justo cuando el volante atravesaba uno de sus mejores momentos futbolísticos desde su arribo al club.