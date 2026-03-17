“Porque queremos jugar”: el mensaje de “Chiqui” Tapia por el amistoso ante Guatemala

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, comenzó a palpitar el amistoso que disputará la Selección Argentina de fútbol frente a Selección de fútbol de Guatemala y destacó la importancia de que el equipo pueda despedirse del público argentino antes del Mundial.

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A través de sus redes sociales, el dirigente expresó: "Porque queremos jugar. Argentina merece despedirse en casa", y agregó: "En la previa del Mundial, late fuerte la ilusión, el 31 todos juntos alentando a la Selección. Una noche para alentar

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Tapia se había referido a la fallida organización de la Finalissima frente a Selección de fútbol de España, encuentro que finalmente no se disputó tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes.

El titular de la AFA explicó que desde un primer momento la postura de la dirigencia argentina fue que el partido se jugara en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva, motivo por el cual la propuesta inicial de disputarlo en Madrid no fue aceptada.

Posteriormente surgió la posibilidad de jugar el encuentro en Italia el 27 de marzo, opción que fue aceptada por la AFA, aunque solicitó trasladarlo al 31 de ese mes.

Según detalló Tapia, la UEFA comunicó que esa fecha no era viable y, ante la falta de consenso definitivo, el encuentro terminó cancelándose.

"Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol", manifestó el dirigente.

En este contexto, el amistoso ante Guatemala aparece como una buena oportunidad para que el seleccionado argentino tenga su despedida ante su gente antes de afrontar un nuevo desafío mundialista.