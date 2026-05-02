EEUU anunció a la OTAN la retirada de soldados norteamericanos desde bases de Alemania

El Pentágono informó la retirada de unos 5.000 soldados de Alemania en los próximos seis a doce meses. Esto se produce después de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz.

Hoy 12:07

La OTAN está “trabajando” con Estados Unidos para analizar y “entender los detalles” del anuncio del Departamento de Guerra de EEUU de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, informó una portavoz de la alianza militar este sábado.

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“Estamos trabajando con los Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la presencia militar en Alemania”, dijo la portavoz, Allison Hart, a través de un mensaje en redes sociales.

Hart señaló, además, que “este ajuste pone de relieve la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad de nuestra seguridad común”, añadiendo que ya están “observando avances” desde que los aliados acordaran invertir el 5 % del PIB en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado.

“Seguimos confiando en nuestra capacidad para garantizar nuestra disuasión y defensa a medida que continúa este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte”, aseguró.

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El Pentágono informó la víspera de la retirada de unos 5.000 soldados de Alemania en los próximos seis a doce meses, un anuncio que se produce después de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la supuesta falta de una estrategia de salida de Washington en su conflicto con Irán y la “humillación” a la que somete, en su opinión, el régimen de Teherán a todo EEUU.

Por su parte, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, respondió que el hecho de que EEUU “retire tropas de Europa y también de Alemania” era previsible, y coincidió con la portavoz de la OTAN en que “nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad”.

La Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha pedido a Estados Unidos que aclare los pormenores de su decisión de retirar a alrededor de 5.000 efectivos desplegados en Alemania el marco de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa.

El Pentágono ha confirmado una “retirada progresiva en un plazo de entre seis y doce meses” de parte de sus fuerzas en uno de sus grandes bastiones europeos, en lo que se trata del último episodio de fricciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados en la Alianza Atlántica.

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Trump lleva años denunciando que Estados Unidos está siendo víctima de una estafa por parte de sus socios europeos, que hacen todo lo posible para mantener en el mínimo sus contribuciones a la defensa europea mientras su país asume toda la carga; una opinión que han disputado constantemente diferentes gobiernos europeos.

En redes sociales, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, ha confirmado que le ha llegado la noticia de la decisión y ahora mismo la alianza “está trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre su posición de fuerzas en Alemania”.

En cualquier caso, el “ajuste”, como lo llama Hart, “subraya la necesidad de Europa para seguir invirtiendo más en defensa” y “asumir una mayor parte de responsabilidad en la seguridad conjunta”. Hart, en este sentido, ha recordado los “progresos” realizados hasta la fecha, en particular el “compromiso” de los aliados de EEUU para invertir el 5% de su PIB en Defensa, como se acordó el año pasado en la cumbre de La Haya.