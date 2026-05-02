Tras rechazar las denuncias en el Congreso, la imagen negativa de Adorni superó el 70%

Pese al intento del jefe de Gabinete de defender su posición ante las denuncias en su contra, su imagen sigue en caída libre llegando al 72%.

Hoy 12:19

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de sus momentos mas delicados en su vida politica, luego de ser investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades en la compra de propiedades. Un estudio privado realizó una encuesta, donde adelantó que la imagen negativa del funcionario ya supera el 70%.

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El analista politico y consultor Gustavo Córdoba, reveló en un programa de C5N, Argentina en Vivo lo siguiete: "Nosotros en la última encuesta que vamos a difundir mañana nos dio 72% la negativa de Adorni y tan solo 16% la positiva".

"Una de las cosas que quedan claro es que en Argentina no cualquiera puede ser un jefe de Gabinete de ministros. Adorni es la prueba viviente de ello. Y hay un segundo elemento: cada vez que Adorni tenga que hablar o decir algo ¿va salir Casa Militar, todo el gabinete, el operativo de custodia? Va ser difícil que él cumpla su función. Yo diría que estamos ante un verdadero problema que el Gobierno no sabe como salir", analizó el director de Zuban Córdoba.

El propio funcionario asistió el pasado miércoles a la Cámara de Diputados para presentar su Informe de Gestión y responder las más de 2.100 preguntas realizadas por los distintos bloques políticos. En una extensa jornada, esquivó los cuestionamientos de la oposición y aseguró “no cometí delitos y no voy a denunciar”.

En este marco, Gustavo Córdoba concluyó con el siguiente análisis sobre la cruda situación a la que se enfrenta el Gobierno: "Hoy Milei no tiene fusible intermedio. No tiene vocero. El Presidente es su propio vocero y tiene que actuar de esta manera porque es en el formato que el conoce, el de la agresión permanente".