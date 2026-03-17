Escándalo en la Copa Africana: le quitaron el título a Senegal y Marruecos fue declarado campeón

La Confederación Africana de Fútbol tomó una polémica decisión sobre la final de la Copa Africana de Naciones y resolvió declarar campeón a Selección de fútbol de Marruecos tras sancionar a Selección de fútbol de Senegal con la pérdida del partido por 3-0.

El encuentro, que originalmente había terminado 1-0 a favor de Senegal tras el alargue, fue finalmente modificado por decisión de la Junta de Apelación del organismo, que consideró que el equipo senegalés incurrió en una infracción reglamentaria.

El polémico episodio en la final

La final se disputó el 18 de enero en el Estadio Prince Moulay Abdellah y estuvo marcada por la polémica tras un penal sancionado a favor de Marruecos a los 98 minutos por el árbitro Jean-Jacques Ndala Ngambo.

Tras la decisión arbitral, los jugadores de Senegal abandonaron el campo de juego en señal de protesta. Luego de varios minutos de tensión, el capitán Sadio Mané logró convencer a sus compañeros y al cuerpo técnico de regresar al campo.

Una vez reanudado el partido, el arquero Edouard Mendy atajó el penal ejecutado por Brahim Díaz y posteriormente Pape Gueye convirtió el gol que parecía darle el título a Senegal.

La decisión que cambió al campeón

Sin embargo, este 17 de marzo la CAF comunicó que Senegal sería considerado culpable de perder por incomparecencia, basándose en los artículos 82 y 84 del reglamento.

"En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football", indicó el organismo en un comunicado oficial.

Otras sanciones tras la final

Además, la CAF anunció modificaciones en otras sanciones vinculadas a la final:

Reducción de la suspensión de Ismaël Saibari a dos partidos y anulación de la multa de 100.000 dólares .

y anulación de la multa de . Reducción de la multa a la Federación de Marruecos a 50.000 dólares por incidentes con alcanza pelotas.

por incidentes con alcanza pelotas. Confirmación de una multa de 100.000 dólares por interferencias aéreas durante la revisión del VAR.

De esta manera, una de las finales más polémicas de la historia reciente del fútbol africano terminó con un desenlace inesperado y con Marruecos como nuevo campeón tras una resolución administrativa que generó fuerte repercusión internacional.