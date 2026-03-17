Árbitro confirmado para la visita de Central Córdoba a Estudiantes de La Plata

El Ferro enfrentará al Pincha el próximo lunes por la fecha 12 del Torneo Apertura.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó este martes las autoridades arbitrales para la fecha 12 del Torneo Apertura, jornada en la que Central Córdoba visitará a Estudiantes de La Plata.
El encuentro se disputará el lunes 23 de marzo desde las 19, contará con transmisión de ESPN Premium.
El árbitro principal del encuentro será Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por el siguiente equipo arbitral:
Fecha 12
Viernes 20 de marzo
21.00 Banfield – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Iglesias
21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nahuel Viñas
Sábado 21 de marzo
15.30 Vélez – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Gastón Suárez
17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Lucas Pardo
17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Sebastián Martinez
AVAR: Mariana De Almeida
20.00 Independiente – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Daiana Milone
22.15 Belgrano – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Carlos Córdoba
Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Matías Bianchi
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco
17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Boca – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Manuel Sánchez
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
VAR: José Carreras
AVAR: Belén Bevilaqua
22.15 Argentinos – Platense (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Gisela Bosso
Lunes 23 de marzo
19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Damián Espinoza
21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Diego Verlotta
Miércoles 25 de marzo
19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gerardo Lencina