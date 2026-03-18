La Banda se prepara para días de lluvias: pronóstico inestable para este miércoles 18 de marzo de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se enfrenta a un panorama de lluvias moderadas en los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados.

Hoy 08:26

La Banda se encuentra actualmente con un cielo cubierto y una temperatura de 22.2 °C, aunque la sensación térmica se eleva a 24.6 °C. La alta humedad del 88% y el viento del sur a 10.1 km/h contribuyen a un clima fresco y algo pesado en la ciudad.

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Para hoy, se anticipa lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que variarán entre los 21.2 °C de mínima y los 32.2 °C de máxima. Esta combinación de precipitaciones y calor podría generar un ambiente inestable, típico de esta época del año en la región.

El día de mañana, jueves 19 de marzo, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, con lluvia moderada a intervalos y un incremento en la temperatura mínima, que se espera alcance los 25 °C, mientras que la máxima podría llegar a los 34.4 °C. Este aumento en las temperaturas, combinado con la humedad, podría generar un clima sofocante en algunas horas del día.

El viernes 20 de marzo, la situación no mejorará, ya que se pronostican nuevamente lluvias moderadas y un rango térmico que va desde los 24.6 °C hasta los 36.5 °C. La sensación de calor se incrementará, y es probable que la población sienta un notable aumento en la incomodidad por la combinación de calor y humedad.

En resumen, para hoy Miércoles 18 de marzo de 2026, se espera una jornada con lluvia moderada y temperaturas que oscilarán entre los 21.2 °C y 32.2 °C. Los próximos días seguirán marcados por condiciones similares, por lo que es recomendable mantenerse informado sobre las actualizaciones climáticas.