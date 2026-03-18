Ricardo Lorenzetti llega a la UCSE para presentar su libro sobre liderazgo y justicia

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación disertará en Santiago del Estero en el marco de la presentación de su obra El liderazgo del caos. La actividad será abierta y contará con un espacio de diálogo académico.

Hoy 10:30

La Universidad Católica de Santiago del Estero será escenario de una visita destacada para el ámbito jurídico y académico. El Dr. Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegará a la provincia para presentar su libro El liderazgo del caos (2025), en una actividad que convocará a estudiantes, profesionales y público interesado en los desafíos actuales del derecho y la gestión institucional.

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El encuentro se realizará el miércoles 15 de abril a las 19 horas, en el Auditorio “Dr. Amancio Alcorta” del campus universitario, y contará con la participación de la abogada Lorna Luna Hernández, jueza en lo Civil y Comercial y docente de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE, quien dialogará con el autor.

La visita de Lorenzetti se adentra en una propuesta académica que busca generar espacios de reflexión sobre el ejercicio del liderazgo en contextos complejos, atravesados por transformaciones sociales, políticas y jurídicas. En ese sentido, su libro propone una mirada sobre cómo conducir instituciones en escenarios de incertidumbre, un tema de creciente relevancia en el ámbito público y privado ante los tiempos actuales.

Con una extensa trayectoria en el Poder Judicial, Lorenzetti se desempeña como ministro de la Corte Suprema desde 2004 y fue presidente del máximo tribunal entre 2007 y 2018. Su formación como abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, sumada a su experiencia institucional, lo posiciona como una de las voces más influyentes del derecho argentino contemporáneo.

La actividad será no arancelada y requiere inscripción previa a través de los canales oficiales de la facultad. En instagram @fcpsyj.