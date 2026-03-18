"Estamos al límite, si no se toman medidas, muchas carnicerías podrían cerrar"

El comerciante José Lludgar analizó en Radio Panorama la difícil situación del sector, con carne más cara, menor venta y costos que no se pueden trasladar por completo al consumidor.

Hoy 13:49

José Lludgar, propietario de Lludgar Carnicería, destacó que la carne subió aproximadamente un 12% en enero-febrero, casi duplicando la inflación acumulada, según los datos del INDEC. “Antes los precios se mantenían, pero últimamente entraron en una dinámica de suba constante”, explicó en diálogo con Radio Panorama.

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El comerciante señaló que el aumento se debe principalmente al desabastecimiento de hacienda, con escasez de vientres y cortes limitados, lo que encarece la carne en el mercado. “Pagamos la lista de precios que nos llega o nos quedamos sin mercadería”, afirmó.

En cuanto a los hábitos de consumo, Lludgar señaló que la gente busca alternativas más económicas, como carne de cerdo o pollo, y modifica los cortes que compra: “Antes de lunes a viernes se consumía carne vacuna, hoy se elige cerdo y pollo, y el gusto por cortes más caros queda para los fines de semana”, comentó.

Los costos de los insumos y servicios también afectan al sector. El aumento de combustibles, luz y fletes hace difícil trasladar los precios al consumidor. “Si aumentamos demasiado, la venta se frena; la gente compra menos días a la semana o directamente cambia de producto”, explicó.

Sobre la rentabilidad, Lludgar advirtió que muchas carnicerías operan al límite, solo cubriendo gastos y manteniendo el personal. “Algunas cierran porque no les alcanza, y otros buscan subproductos o artículos adicionales, como especias, papas o gaseosas, para compensar”, agregó.

Respecto a la producción y exportaciones, el comerciante señaló que la falta de vientres y la prioridad por convenios internacionales limita la disponibilidad de carne para el mercado interno. “Una vaca tarda más de tres años en llegar a faena, y los productores eligen vender donde más les conviene”, explicó.

Finalmente, Lludgar hizo un llamado a la conciencia y gestión del sector y del gobierno: “Estamos viendo al límite, con gastos fijos altos, sueldos que no alcanzan y una inflación que sigue afectando. Esperamos que se tomen medidas para que todos podamos disfrutar de las bondades de nuestro país”, concluyó.