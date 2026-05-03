Chaco: incautan más de 7 toneladas de semillas y fardos de alfalfa

Durante un control en Charadai, Chaco, se incautaron más de 7 toneladas de semilla y fardos de alfalfa por falta de documentación adecuada.
En un operativo realizado por efectivos de la Comisaría de Charadai, se logró el secuestro de más de 7.700 kilos de semilla de algodón y 750 fardos de alfalfa, debido a la falta de documentación necesaria.
El control se llevó a cabo en la Ruta Provincial N°13, a unos 26 kilómetros de la planta urbana, donde se efectuaban revisiones vehiculares y de identificación de personas.
El primer camión interceptado transportaba semilla de algodón y alfalfa; sin embargo, el conductor presentó un remito parcial que no acreditaba la procedencia de la mayoría de la carga.
Posteriormente, se detuvo a otro camión que trasladaba fardos de alfalfa, cuya documentación era incompleta y estaba vencida.
Ante la constatación de estas irregularidades, personal del área de fiscalización agropecuaria de ARCA determinó el secuestro de ambos vehículos y su carga.
Los camiones permanecen bajo custodia en la comisaría local a la espera de que se regularice la situación, mientras que los conductores fueron notificados con actas de infracción correspondientes.