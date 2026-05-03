Chaco: incautan más de 7 toneladas de semillas y fardos de alfalfa

Durante un control en Charadai, Chaco, se incautaron más de 7 toneladas de semilla y fardos de alfalfa por falta de documentación adecuada.

Hoy 03:21

En un operativo realizado por efectivos de la Comisaría de Charadai, se logró el secuestro de más de 7.700 kilos de semilla de algodón y 750 fardos de alfalfa, debido a la falta de documentación necesaria.

El control se llevó a cabo en la Ruta Provincial N°13, a unos 26 kilómetros de la planta urbana, donde se efectuaban revisiones vehiculares y de identificación de personas.

El primer camión interceptado transportaba semilla de algodón y alfalfa; sin embargo, el conductor presentó un remito parcial que no acreditaba la procedencia de la mayoría de la carga.

Posteriormente, se detuvo a otro camión que trasladaba fardos de alfalfa, cuya documentación era incompleta y estaba vencida.

Ante la constatación de estas irregularidades, personal del área de fiscalización agropecuaria de ARCA determinó el secuestro de ambos vehículos y su carga.

Los camiones permanecen bajo custodia en la comisaría local a la espera de que se regularice la situación, mientras que los conductores fueron notificados con actas de infracción correspondientes.