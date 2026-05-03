Fallece motociclista tras accidente en la ruta nacional 19 en Santa Fe

Un accidente en la ruta nacional 19 resultó en la muerte de un motociclista de 48 años que había sido trasladado en estado crítico al hospital Cullen.

Hoy 04:34

El viernes por la noche, se produjo un grave accidente en la ruta nacional 19, específicamente entre los kilómetros 19 y 20, cerca del acceso a la ruta provincial 6 en Franck. Este siniestro involucró a una motocicleta y un automóvil, y las causas del choque están bajo investigación policial y judicial.

El motociclista, identificado como Juan José Gil, de 48 años, fue trasladado de urgencia al hospital Cullen después del accidente, donde lamentablemente falleció en la madrugada del sábado.

Las autoridades fueron alertadas por automovilistas que presenciaron el incidente, lo que llevó a la intervención de la Subcomisaría N° 11 de San Agustín. Los efectivos policiales actuaron rápidamente, interrumpiendo el tránsito y desviándolo, además de iluminar la escena y colocar conos refractarios para mejorar la seguridad.

Una ambulancia del SIES 107 llegó al lugar con sirenas y balizas encendidas para trasladar a Gil al hospital, donde fue atendido en el shock room por médicos de emergentología. A pesar de sus esfuerzos por estabilizarlo, el motociclista sucumbió a sus graves heridas a las 3.20 de la madrugada.

La noticia del fallecimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional XI del departamento Las Colonias. En respuesta, la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Daniela Montegrosso, ordenó un informe médico sobre la víctima y exámenes al conductor del automóvil involucrado, un Honda Fit de 42 años.

Además, se llevaron a cabo los peritajes criminalísticos pertinentes, realizados por personal del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), para esclarecer los detalles del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.